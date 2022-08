20 ans d'expérience professionnelle dont 13 en tant que Consultant et Chef de projet EPM.

Réalisation de projets, Audit et amélioration de l'existant - Gestion de projet (élaboration budgétaire,...) - Assistance à maîtrise d'ouvrage - Consultant Fonctionnelle et Technique (Planning Analytics, TM1, BPC, Tagetik)



Mes compétences :

Cognos Planning

SQL

Cognos TM1

Cognos reporting