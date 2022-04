Karine DELEVALLE

Avec 20 ans d’expérience d’assistance de direction dans différents secteurs d’activités, je propose de mettre à votre disposition mes compétences et mes qualités afin de simplifier votre quotidien.



Polyvalence, réactivité, adaptabilité, autonomie, efficacité, confidentialité et anglais courant.



Attachez-vous à vos points forts et optimisez vos priorités, déléguez pour mieux travailler, consacrez-vous à l'essentiel : votre métier !



www.secret-air.net



Mes compétences :

Création de site web vitrine

Polyvalence et adaptabilité

Evénementiel

Assistance comptable

Assistance commerciale

Assistance administrative

Word, Excel, Powerpoint