Sabrina KOESTEL

Curieuse des comportements sociaux, la communication s'est rapidement imposée à moi.

Après un bac littéraire motivé par ma passion des mots, je poursuis par un diplôme technique de communicante.

Rattrapée par ma seconde passion- la musique- je m'oriente vers une formation en projets culturels où je travaille dans le monde de la nuit en tant qu'assistante événementiel au VIP ROOM.

Je décide de poursuivre l'expérience culturelle et j'intègre pour une année les équipes de Glaz'art et du Divan du Monde avec en charge la gestion de l'événementiel privé.



En 2007, je rejoins une SSII parisienne. J'y ai officié sous la double casquette de chargée de communication/recrutement.

Ma polyvalence me permet d'occuper le poste de chargée de communication à la Mairie de Garges-lès-Gonesse où j'ai pu évoluer progressivement jusqu'à mon poste actuel de Directrice adjointe de la communication et des relations publiques.





Mes compétences :

Communication

Rédaction

Gestion de projet

Management