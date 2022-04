Francois SAUCIER

Après une formation d'ingénieur civil au Québec complété par un doctorat en technologie du béton, je découvre le monde professionnel en créant ma propre société de consultation avec 3 associés. En 1996, je rejoins la société Lafarge en France dans une fonction de transfert technologique. 2000 est un tournant important quand j’intègre Lafarge Aluminates dans une première fonction de responsable BU pour développer le marché des Bétons Techniques. En 2008 ce périmètre est étendu ensuite au marché de l'Assainissement, offrant un potentiel de croissance plus important. Combinant une compétence technique approfondie avec une bonne aptitude à la communication, je propose la stratégie et anime le réseau commercial mondial pour développer ces marchés.



Mes compétences :

Bonne capacité de communication et Arguments

Bétons techniques

Persévérance et intégrité