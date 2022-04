François SCHOLASCH

Mes compétences :



Analyse, Suivi et Contrôle des Flux Physiques et Financiers :



• Suivi des Flux (Achats, Transformation, Ventes, Transports) et des entrepôts, Coordination Opérationnelle (entrepôt , magasins),

• Spécialisation en Douane Import / Export et des problématiques TVA (régimes intracommunautaires), régimes spéciaux douaniers et contraintes réglementaires (législation vétérinaire notamment),

• Négociation des tarifs et suivi des transports terrestres et maritimes,

• Gestion et suivi des stocks, Suivi des litiges (suivi des dossiers avec les compagnies d’assurance),

• Moyens de paiement (Lettres de crédit, Assurance crédit) & Incoterms.



Contrôle de Gestion opérationnel industriel et commercial :



• Calcul et suivi des prix de revient, valorisation des stocks,

• Etablissement des Budgets, Etude du réalisé, Analyse des écarts,

• Rédaction et suivi des indicateurs (reporting, Tableaux de Bord) et des données d’aide à la décision,

• Analyse des Risques (Matières Premières, Marchés à Terme),

• Audit interne opérationnel (siège et filiales),

• Rédaction et veille au respect des procédures et du Plan Industriel et Commercial (Produit sensible à forte contrainte réglementaire).



Management, Conduite du Changement et Gestion de Projets :



• Management hiérarchique et fonctionnel : Administration des Achats, des Ventes et des Transports,

• Réorganisation des équipes,

• Méthodologie et process des Gestions de Projets

(Analyse de l’existant, Choix des logiciels, Paramétrage, Définition des interfaces, Formation des utilisateurs, Maintenance).



Missions transversales :



• Connaissances en Droit, Fiscalité, Comptabilité et Ressources Humaines.



J'ai exercé durant 13 ans au sein du Groupe Dewavrin (Négoce et Peignage de Laine) les fonctions de Responsable des Flux physiques (achats, transformation, ventes et transport) et financiers et des Transports et de Responsable Douanes du Groupe.



Après 2 missions chez Somewhere et Cyrillus - deux entités du Groupe Redcats - en tant que Coordinateur Opérationnel et Contrôleur de Gestion Logistique chez Somewhere et Contrôleur de Gestion Achats chez Cyrillus; missions qui m'ont notamment permis de me familiariser avec tous les aspects de la distribution spécialisée, je suis depuis 2012 le Responsable Import Export Douane des sociétés Import Distribution et La Foir'Fouille, spécialisées toutes deux dans la distribution de produits à bas coût.



Ces expériences ont fait de moi un homme de terrain tant au niveau des flux achat, transformation et vente (Administration des Achats et des Ventes - transports terrestres et maritimes – négociations tarifaires - gestion des entrepôts) que de la gestion (calcul de coûts, budgets, reporting, …) et un spécialiste de la réglementation douanière (fiscalité, réglementation liée aux transports, particularités Import-Export, régimes économiques douaniers).



Ces différentes missions m'ont amené par ailleurs à maintes reprises à participer à des missions transversales, comme la mise en place en France et à l'étranger de systèmes d'Information et de Gestion - ERP (étude des processus métiers, mise en place et paramétrage, formations des utilisateurs et maintenance) tant pour la gestion des Achats, des Ventes et des Expéditions (Gestion et suivi des entrepôts dans plusieurs pays), qu’au niveau des douanes (Logiciel de Douane Conex).



J’ai donc eu fréquemment à former et à conseiller des collaborateurs sur les procédures de notre Groupe dans les domaines des Achats, des Ventes, de la Logistique et des Douanes et sur notre système informatique.



Je suis maintenant activement à la recherche sur la Métropole Lilloise d'un poste de Responsable des Flux Import / Export, de Responsable Douane ou de Responsable Transports.



Je suis ouvert à toute proposition.

N'hésitez pas à me contacter au 06 66 50 00 33



