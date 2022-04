François SCOUBART

Ingénieur d'Etudes et Responsable Projet au sein de l'entreprise Thales Communication & Security depuis 2001, je recherche aujourd'hui une nouvelle dimension à donner à ma carrière et suis donc à l'écoute du marché.



Doté d'une formation d'ingénieur généraliste en réseaux de télécoms ainsi que d'une bonne maîtrise de l'anglais, je recherche un poste d'Ingénieur - Responsable Projets et souhaite m'investir dans toutes les étapes du suivi de solutions à haute valeur ajoutée (de l'analyse du besoin à la mise sur le marché).



Fortement intéressé par les projets complexes, novateurs et demandant une attention particulière des attendus du Client, je souhaite mettre à profit mes expériences acquises dans de nouveaux domaines.



Par ailleurs, je suis persuadé que mes qualités relationnelles, ma rigueur et mon sens du service me permettront de m'intégrer rapidement au sein de vos équipes de développement et de faire de notre collaboration une réussite partagée.



Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements sur mon parcours professionnel et mes motivations.



Vous pouvez me joindre au 06.61.50.91.66.



Mes compétences :

Gestion Projet

Simulation