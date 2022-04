François SÉGER

Résident canadien depuis 1989, originaire de Bretagne, je pratique la dentisterie générale depuis 1996. Je vis au Nouveau-Brunswick, province à l'est du Québec.

Ma pratique est orientée vers la réhabilitation complète. Ce qui implique une maitrise de multiples techniques cliniques tels que la greffe osseuse (élévation sinusale, comblement aux maxillaires ), la mise en place d'implants, l'utilisation de guide chirurgicaux (Simplant), etc.

Le maintien et l'amélioration de mes compétences passent par une formation continue soutenue au Canada et aux États-Unis.



Mes compétences :

Esthetique

Santé