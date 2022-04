François SÉNÉCHAL

Diplômé du master 2 professionnel mention droit social spécialité droit du travail de l'Université Lille 2 de Lille, j'ai également obtenu le diplôme universitaire de droit de la rupture du contrat de travail.



Mon parcours est donc orienté vers le droit social même si ma réussite à l'examen d'entrée à l'école des avocats m'a permise d'étendre mes compétences juridiques à des domaines variés.



Ayant été pendant plusieurs années durant mes études l'assistant de justice du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, cette première expérience m'a ouverte les portes de la formation professionnelle puisque j'ai exercé plusieurs années la mission de formateur en droit social européen au sein du C.N.E.D. et au sein de la cour d'appel de Douai en droit du travail.



Ma priorité est désormais d'intégrer le milieu de l'entreprise comme conseil en droit social. A ce titre, après une première expérience d'une année au sein d'une structure associative composée de plus de 700 salariés, j'ai intégré un grand groupe disposant de nombreux établissements en France et rencontrant au quotidien des problématiques sociales diverses et variées. Cette expérience me permet de développer mon action tant sur le plan individuel (gestion de sorties de salariés, conseils aux opérationnels...) que sur le plan collectif (négociations d'accords collectifs tels que la mise en place du travail de nuit, participation aux réunions des IRP...).



Mes compétences :

Conseil

Sécurité sociale

Social

Contentieux

Juriste

Droit

Tutorat

Négociation

Droit du travail