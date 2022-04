François SERENT

Après des études au sein d'une école des Beaux-Arts, j'ai étudié les Arts Graphiques puis l'infographie et l'animation 3D. Véritable créatif "multi-tâches" on a souvent dit de moi que j'avais un parcours quelque peu atypique... Mon expérience professionnelle a tout d'abord fait de moi un infographiste 3D au sein d'une société d'images de synthèse traitant aussi bien le jeu que le cd-rom ou encore la réalisation de spots audiovisuels publicitaires, puis un infographiste / opérateur P.A.O. au sein d'une société d'édition pré-presse, puis d'une imprimerie... elle m'a ensuite fait très rapidement passer du statut d'infographiste à celui de Directeur Artistique dans le "bain" publicitaire puis Intervenant dans l'enseignement... des Arts Graphiques !



J'ai travaillé pour de nombreuses marques jouissant d'une certaine notoriété : Yoplait, Saint-Amand, Samsung, Orange/France télécom, le groupe Interbrew (Kriek, Kriek Extra, Leffe, Hoegaarden...), le groupe Cadbury (Malabar, Kréma, Carambar, La pie qui chante, etc...) Corona, Tollens, Pattex, Pritt, Bosch, Intermarché, Décathlon, Darty, L'Oréal, Eugène Perma, LCL, La Société Générale, La Caisse d'Epargne, Sofinco, Leroux, Sinéo et bien d'autres...



Aujourd'hui, for d'une formation de 4 années en photographie, j'ai décidé d'ajouter mes capacités dans ce domaine à mon activité indépendante. Du packshot à la photo d'art, en passant par la photo d'ambiance, de nature morte ou de modèle, je suis capable de répondre à la plupart des besoins dans le domaine de la communication... mais pas seulement ! Mon expérience en infographie me permet également de faire de la retouche, du détourage ou encore de la chromie. Ces différentes capacités mises bout à bout me permettent désormais de répondre de A à Z à tout projet de création / communication... sans passer par aucun autre intermédiaire.



Enfin, ayant un besoin incessant de création, je m'adonne également à la composition musicale, au dessin ou encore au design... pour ne citer que les principaux...



Mes compétences :

Illustration à main levée

Illustrator

Illustration 3D

Photoshop

Quark xpress

InDesign

C4D

Concepteur graphique

Direction artistique

Animation 3D

Photographie

Sound design

Infographie

Adobe Lightroom