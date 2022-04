François SERVANT

Formé en ingénierie industrielle pour l’environnement, je me suis spécialisé au cours des 5 dernières années dans la performance environnementale et énergétique du bâtiment et de ses procédés de construction.



Je souhaite exercer mon métier d’ingénieur dans le bâtiment en cohérence avec mes convictions environnementales : dans le respect de démarches éthiques et durables. Dans mes choix professionnels et personnels, je m’engage en faveur de la protection de la nature - conscient des impacts de nos modes de vie sur l’environnement, et je suis motivé par un esprit collectif basé sur l’équité.



Je cherche à relever des challenges stimulants, où l’individu qui évolue dans son milieu, est au cœur de la réflexion et de la démarche technique. Je révèle le meilleur de mes capacités lorsque j’accède à une vision globale des projets et que l’on me donne à gérer des défis d’envergure. Je souhaite rejoindre une structure dynamique qui offre à ses collaborateurs un management souple et mobilisateur, fondé sur la responsabilisation, propice à l’échange, à l’innovation, et à la performance.



Mes compétences :

Efficacité énergétique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Évaluation environnementale

Audit énergétique

Gestion de la qualité