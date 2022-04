François SERVANT

Je suis étudiant en dernière année à Mines Nantes, grande école d'ingénieurs généralistes.

Spécialisé dans l'informatique décisionnelle, je suis actuellement en stage de fin d'études chez Wiremind à Paris.

Je suis à l'écoute pour de nouvelles opportunités de travail, intéressantes, où je pourrais pleinement mettre à contribution mes compétences.

N'hésitez pas à me contacter pour toute autre information complémentaire. Disponible à partir d'octobre 2015.



Email : francois.servant4@gmail.com

Téléphone portable : +33 6 35 51 72 74



Mes compétences :

Java

Gestion de projet

JavaScript

Ubuntu

C

Python

C++

Git

AIMMS

SQL

Maple

MATLAB

Développement web