François SINTES

Contrôle de gestion

- Rigueur/ Précision

- Résistance aux influences

- Méthode, planification et organisation

- Disponibilité et résistance au stress

Ingénierie daffaires

- Bon relationnel

- Pragmatique, persuasif

- Ecoute, esprit danalyse

Techniques / Informatique

- Aptitude au raisonnement inductif

- Curiosité et sens critique

- Ouverture desprit



Anglais : Courant - TOEIC 870

Espagnol : Niveau universitaire

Excel : VBA, fonctions avancées, TCD

SAP : modules FI CO MM

Business Intelligence : TM1 Cognos

Microsoft Office, CIEL, Quicksales (deviseur), Oracle, Microsoft AX