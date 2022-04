Francois SITTLER

Après 17 ans dans la banque (commercial puis directeur d'agences), et quelques années de théâtre, j'ai créé ma boîte de formation et de conseil en mars 1989, il y a donc 26 ans cette année. Cela m'a permis d'intervenir dans des endroits multiples et variés (du milieu carcéral aux musées en passant par les cliniques, les casses automobiles, les supermarchés, les collectivités.... Cela donne une belle expérience et surtout la capacité à détecter rapidement les grandes lignss d'une problématique pour monter un plan d'action.

En parallèle à une activité de formation classique (management, communication, expression, vente...), j'ai envie de développer l'activité d'audit que je trouve passionnante. Je suis ainsi ouvert à tout partenariat.Point important : Ma société bénéficie de l'agrément spécial du Ministère de l'Intérieur pour la formation des élus territoriaux



Mes compétences :

Communication politique

Organisation

Audit

Marchés publics

Techniques de vente

Management de transition

Management

Coaching