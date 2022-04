Je suis François SIYOU, Camerounais d'origine. Je jouis d'une solide formation en management et d'une expérience diversifiée acquise à travers plusieurs postes d'encadrement, ce qui me donne un profil intéressant pour toute entreprise sérieuse en quête de cadres dirigeants dans la sous région Afrique centrale. J'ai une assez bonne maîtrise du domaine de l'agroalimentaire et plus spécifiquement de la minoterie (produits de boulangerie et autres riz; huiles...). En cas de besoin me contacter pour entretien et évaluation.



Mes compétences :

Gestion des approvisionnements

Microsoft Excel

Gestion administrative

Budgétisation

Recouvrement

gestion commerciale