François SOLDET

Senior Manager, orientation Sécurité des Réseaux & SI mais aussi des domaines plus généraux comme la gestion de performance applicative,le cloud, le design d'architectures IT, les études d'opportunités sur des technologies, la conduite du changement ...



15 années d'expérience dans le domaine IT, sur des postes de chef de projet (SSII,) ingénieur avant vente (Opérateur Internet), architecte (Opérateurs télécom) et Consultant Senior.



Mais aussi, en début de carrière, 3 années d'expérience en tant qu'ingénieur/Designer son pour des sociétés de production audiovisuelle et des principaux médias (Radio, Tv).



Passionné de technologies, je suis aussi enseignant dans des formations type Master(e) en Université et Grandes Ecoles.



Mes compétences :

Cloud

Marketing

Management

Sécurité

Informatique

Réseau

Information Technology

Conseil