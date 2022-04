François SOLITO

Musicien amateur depuis l'âge de 13 ans, toujours passionné de musique et d'événements; Après avoir fait différents métiers entre commerces et entreprises c'est en 1989 que je décide de me lancer dans "l'animation".







Grâce à des personnes qui m'ont fait confiance et qui sont aujourd'hui mes partenaires, j'ai créé en 2001 ma première société (Mélody Animations) en Drôme-Ardèche. Puis, de retour sur Saint Étienne, plus précisément sur la plaine Stéphanoise, je crée en 2008 un nouveau logo: l'EvEnEmEnT, dans le but de mettre en pratique l'expérience acquise sur le terrain durant toutes ces années de musique, d'animations et de spectacles.



Autour d'une équipe de partenaires tous aussi professionnels les uns que les autres dans différents secteurs de l'événementiel, je propose aujourd'hui de partager cette expérience et ce professionnalisme en mettant en valeur tous les événements....



