Florence DEJEANTY

Mon challenge, faire que les décorations florales de chaque mariage soient différentes et corespondent aux attentes des futurs mariés.



Je dois toujours trouver des idées nouvelles de décorations florales pour séduire les traiteurs ainsi que les agences événementielles qui font appel à mes services.



Les murs végétaux, les éclairages leds, les logos en végétaux et autres créations sont des outils indispensables pour avancer dans l'événementiel.



Il faut sans cesse se renouveler et c'est ce qui me plait.



