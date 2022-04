Jessica HUTTOIS

L'agence EVENTS'CONSEIL vous aide dans la conception, la coordination et la production de vos manifestations.



Notre sens de l'organisation, notre réactivité et notre créativité font des événements de qualité. Nous vous proposons des événements clef en main et sur-mesure en respectant votre stratégie de communication et votre budget.



Nous vous proposons de coordonner votre :



 SEMINAIRE



 SOIREE DE GALA



 FETE DE FIN D'ANNEE



 TEAM BUILDING



 RECEPTION



En passant par EVENTS'CONSEIL vous pourrez participer à cette manifestation sereinement et en profiter autant que vos invités...





Egalement, EVENTS'CONSEIL est le premier "Wedding planner" de Reims.

L'agence coordonne depuis 2005 des mariages en adéquation avec les personnalités et le budget de chacun.

Nous aidons les futurs mariés et les familles dans cette lourde tâche qu'est l'organisation d'un mariage.



Nous proposons différentes formules :



 CLEF EN MAIN



 A LA CARTE



 DECORATION



 CONSEIL





Mes compétences :

Décoration

Evénementiel

Soirée entreprise

Team building