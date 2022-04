Bruno BAUSSART

Après 20 ans d'expérience en agroalimentaire en France et à l'International dans des structures différentes (entreprise familiale et entreprise multinationale cotée en bourse), avoir eu l'opportunité de travailler une multitude de produits totalement différents les uns des autres, et, à des postes demandant des aptitudes bien spécifiques, il m'a semblé naturel et logique dans mon parcours de vie, de créer mon entreprise dans un esprit de transmission.



Ce que j'ai appris, aujourd'hui je souhaite le partager et, l'offrir aux entreprises qui souhaitent que l'on fasse une partie de chemin ensemble.

De plus, ayant dû mener à trois reprises des situations de conduites du changement dans des environnements différents pour ne pas dire hostiles, il m'a fallu sans cesse m'adapter et trouver des solutions à des situations souvent compliquées.

C'est cela aussi que je souhaite partager.



Notre entreprise accompagne et conseille ainsi les organisations dans trois domaines : RH, management, achat / vente.

A ce titre, nous réalisons des audits / diagnostics d'entreprises ou de services, nous faisons de l'accompagnement / coaching, et bien sûr nous élaborons et assurons des actions de formations avec la spécificité de réaliser uniquement des prestations sur mesure.



Par ailleurs, nous sommes aussi centre bilan de compétences, et, voici nos différentes habilitations :

AGECIF IEG - AFDAS - ANFH - FAF Chambre des Métiers et de l'Artisanat - FAFSEA - FONGECIF - OPCALIM - UNIFAF - UNIFORMATION.



Voici des exemples de structures qui nous font confiance :



AEZAN

AFPA

AIR FRANCE CE EXPLOITATION

AIRLUX

ALDI

ARADOPA

ARD

AREAF

ATELIERS ROCHE

ATOL LES OPTICIENS

BEST WESTERN

BT LEC EST

CAF MARNE

CASINO GROUPE

CERA GROUPE TREVES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMPAGNE CHALONS REIMS BASKET

CHAMPAGNE PIPER ET CHARLES HEIDSIECK

CHANTELLE GROUPE

CHARBONNEAUX BRABANT

CIBC

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA MARNE

CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE

COOOPERATIVE AGRICOLE DE JUNIVILLE

COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS

CORA

CORDIER GROUPE LAPEYRE

DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

ELEVEURS DE CHAMPAGNE GROUPE GASTRONOME

EVOLUTION

FCM CONSULTANTS / VITI CONCEPT

FEDERATION CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE

FERRARI DEMOLUTION

FERRO FRANCE

FORBO SARLINO

FORBO SNC

FORCO

FOYER REMOIS

FREINRAIL

GALBON

GEIQ ARDENNES

GRAINDORGE FROMAGERIE

GRAND HOTEL CONTINENTAL

GUNNEBO

IDEA SERVICES A LA PERSONNE

INTERMARCHE

INTERSNACK FRANCE

LAPEYRE

LCL

LESCIEUX

LIGNE DIRECTE

L’UNION

LUSTRAL

MAC DONALD’S

MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH

MANPOWER

MEDEF CHAMPAGNE ARDENNE

MEDEF MARNE

MONBANA

NOIROT GROUPE MULLER

OPCALIA

ORIUS SECURITE

ORTILLON

PARCHIMY EUGENE PERMA

PARFUMERIES GENERALES PARIS

POINT FIXE SCI

PROFESSION SPORTS ET LOISIRS MARNE

REIMS HABITAT

RESTAURANT AU CONTI

RESTAURANT CAFE DE LA PAIX

SAINT MICHEL BISCUITERIE

SERVYR COURTAGE / HELIUM

SEYFERT PACKAGING

SKINTOO.COM

SMURFIT KAPPA FRANCE

SMURFIT KAPPA BIB

SOFRALAB

SOLIANCE

SSAP

SUN DESHY

TECNOMA

THULE

URSSAF MARNE

VALEO

VERMONT

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE D’EPERNAY

VIVESCIA

2S2A



Au plaisir donc de vous rencontrer afin de faire connaissance et, étudier ensemble une possible collaboration.



A bientôt.



Bruno

06 63 64 22 84

rb@baussart-consultants.fr

www.baussart-consultants.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Diagnostic social

Gestion de carrières

Performance

Organisation

Transmission

Management

vente

achat

Agroalimentaire

Pédagogie

Conseil aux entreprises