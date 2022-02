François SORLIN

Mes différentes expériences professionnelles, en BtoB et BtoC, m'ont amené à gérer jusqu'à 15000 références et m'ont permis d'évoluer dans des secteurs d'activité divers tels que les produits frais et surgelés, le textile d'ameublement, l'aménagement d'intérieur, la VPC et l'entretien des espaces verts.



Mes missions dans le cadre de la gestion des approvisionnements:

- Assurer l'approvisionnement de la collection/assortiment: calcul des besoins, envoi et suivi des commandes (fournisseurs français et internationaux), lancement de fabrication,

- Contrôle et saisie des réceptions (et parfois facturation),

- Gestion des litiges fournisseurs,

- Suivi des opérations commerciales et catalogues promotionnels,

- Mise à jour de la base de données produits sur ERP et Excel,

- Coordinateur Qualicert,

- Recrutement, formation et encadrement d'une assistante.



J'ai également pu à travers plusieurs contrats travailler au sein d'organismes de services publics, Pôle Emploi et Caisse d'Allocations Familiales, et ainsi accompagner les usagers clients dans leurs différentes démarches et me familiariser avec la gestion administrative de dossiers.



Prêt à étudier toute proposition de collaboration n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Achat

Approvisionnement

Gestionnaire

Import

Logistic

Supply chain

Textile

Vente