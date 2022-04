Ayoub QUANNEBI

Afin de répondre à tous vos projets d’agrandissement, rénovation ou construction, la société Metravo dispose d'équipes de professionnels qualifiés dans tous les corps de métiers.



Nous sommes votre interlocuteur unique pour un accompagnement clé en main, de la remise de prix détaillée à la livraison des travaux.



Metravo n’est pas un courtier, nous ne sommes pas limités à une simple mission d’intermédiation sans engagement.



Nous sommes une structure capable de prendre en charge l’ensemble des projets en engageant directement pour vous notre savoir-faire et nos garanties.

Nos avantages :



- Gestion de la maitrise d’œuvre en interne grâce à un bureau d’étude composé d’experts qualifiés. Cela évite les surcoûts liés aux démarches administratives, études techniques, permis de construire ou encore suivi de chantier…



- Protection des acomptes via un compte annexe ne débloquant le paiement des travaux que sur constat d’achèvement. En d’autres termes « Travaux faits, travaux payés »



-L’étude complète est gratuite et sans engagement, nous visons à optimiser le projet afin qu’il colle au mieux à vos besoin.



- Vous bénéficiez d’un conseil avisé de professionnels expérimentés.



- Des garanties : une assurance décennale contractant général et maitrise d’œuvre tous corps d’état.



- Financement : bénéficiez d’un étalement du règlement de vos travaux via nos partenaires financeurs.



- Un savoir-faire approuvé : 70 chantiers réalisés sur la région Lilloise en 2016



- Quelle qu’en soit la nature : Nous maitrisons votre projet, vous maitrisez votre budget…



263 rue solferino

59000 Lille



www.metravo.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Architecture logicielle

CAO

Courtage

Management commercial

Construction durable

Autocad

Maîtriser les aspects environnementaux des bât.

Ingénieur travaux

Management opérationnel

Installation de chantier

Conducteur de travaux

Mobilier design

CATIA

Visual Basic

RDM

Microsoft Office

Customer Relationship Management

Corps

Airbus A400 Aircraft

Airbus A380 Aircraft

Airbus A350 Aircraft