Jonathan HURIÈRE

Passionné par l’ingénierie logicielle et adepte du craftsmanship, j'aime entreprendre et innover dans mon métier afin de produire un code de qualité, maintenable et fluent.



J’aime également m’investir avec mon client et mettre mes compétences au service de mon équipe. Mon implication, ma détermination, et mes capacités d’analyse me permettent de répondre rapidement aux problèmes techniques ou fonctionnels.



Parce que notre métier est en perpétuelle évolution, je cherche toujours à apprendre et découvrir de nouvelles technologies ou de bonnes pratiques de travail.



Je dispose aujourd’hui d’un bon bagage technologique et d’une bonne expérience autour des sciences de l’informatique. Je cherche une entreprise où mes capacités seront pleinement exploitées dans un environnement stimulant et enrichissant.



Merci et à bientôt.



Mes compétences :

MySQL

Oracle

PostgreSQL

Microsoft SQL Server

Primefaces

Java

Hibernate

RichFaces

Spring

JavaServer Framework

Java EE

Aptana

Webstorm

Jira

Eclipse

Artifactory

Nexus

Archiva

Sonar

Hudson Jenkins

Maven

jOnAs

JBoss

Apache

Tomcat

Conception UML

Définition des bonnes pratiques

Analyse/relecture de code

Spécifications fonctionnelles

Spécifications techniques

Méthode agile

Relations clients

Pilotage d'activité

Pilotage d'équipe

Gestion de projet

Analyse des besoins

Scrum

Karma Jasmine

Mockito

Bower

Gulp

JUnit

Grunt

Node.js

AngularJS

JavaScript

Shell

Bash

Git

SVN

RTC

RMI

Web service (Soap, REST)

Enterprise JavaBeans

JMS

HTML 5

JQuery

CSS 3

Architecture logicielle

BRMS