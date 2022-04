Francois SOULIERS

D'un naturel aussi sociable que rigoureux, je m'intègre plutôt bien au sein de projets critiques tels que la conduite nucléaire : le mariage des contraintes temporelles et qualitaires de réalisation formant un challenge de chaque instant.



D'un autre côté, la région grenobloise est idéale pour l'évacuation du stress : ski et randonnée pour profiter de la montagne aussi bien en hivers qu'en été mais aussi musique, notamment via la fanfare Pink It Black dont je suis un des webmasters ( http://www.pinkitblack.fr )