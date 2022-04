François STIRNEMANN

Chef de Projet / Responsable commercial chez MAN DIESEL & TURBO PrimeServ.



Fortes compétences en Management de projet, exploitation et maintenance d'unités industrielles.

Fort d'un parcours très riche, j'aborde les processus et les problématiques de l'entreprise avec un regard global, afin d'améliorer l'organisation et d'apporter des solutions durables.

Je m'appuie sur mes qualités relationnelles reconnues et sur mon énergie pour faire avancer les projets qui me sont confiés. Voir moins



Mes compétences :

Cogénération

Production

Energie

Biomasse

Réalisation

Industrie