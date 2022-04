François SURQUIN

ACTUALITE



Ayant eu l'opportunité de travailler conjointement avec les entreprises générales du bâtiment Hilton B’ à Waterloo et FrancePoldéco à Lille, j'aimerais continuer à élargir mon cercle de collaboration. C'est ainsi que je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations que j’aurai plaisir à vous exposer au cours d’un entretien.



PREAMBULE



'L'architecture d'intérieur c'est comme un livre: il y a différents degrés. A chacun de s'en approprier la subtilité'.



Architecte d'intérieur de formation, c'est une rencontre au sein de mon cursus qui m'a permis de réaliser l'envie d'entreprendre la création de l'agence DOMid Interior Design en m'associant avec l'architecte d'intérieur Diana Sidorski.



Mettant au centre un mécanisme de dialogue dans l'art, l'expression formelle de l'architecture a su se développer et s'expérimenter au fil de mes expériences professionnelles.



La richesse culturelle est pour moi le ferment de notre société et c'est avec un optimisme et un regard curieux que je me suis intéressé à élargir mon cercle de compétence en me formant dans un cabinet d'architecture en Suisse à Genève.



Établi dans la capitale Belge, au centre du quartier européen, je poursuis ma route et reste à l’affût de nouvelles perspectives et challenges.



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Art

Art contemporain

Décoration