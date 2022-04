François SUTTER

Passionné par Internet et son potentiel, j’ai créé en février 2000 une agence interactive spécialisée dans le marketing digital, la création et l’hébergement de sites Internet. Au fil des années, après avoir développé plus de 400 projets de tous types ma société est devenue une référence en la matière et notre expertise a séduit un grand nombre d’entreprises des plus prestigieuses.



En 2012, après avoir vendu ma participation dans Blue acacia, j'ai rejoint Happy Together ; un groupe de communication digitale qui intègre à la fois une agence interactive (Modedemploi http://www.agence-modedemploi.com ) et également un studio de création audiovisuelle (It's a good day https://vimeo.com/itsagoodday ) ; en tant que Directeur associé et Directeur Conseil Stratégie Digitale.



En 2016, nous avons rejoint le groupe Softeam, en tant qu’associés, afin de devenir un acteur digital français d’envergure internationale. Aujourd’hui, notre groupe compte plus de 1000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.



Bénéficiant d’une expérience variée sur les problématiques BtoB et BtoC dans différents secteurs d’activité, je suis prêt à apporter ma contribution au sein de votre département communication/digital afin de servir au mieux votre positionnement sur Internet.



En marge de mon activité professionnelle, ma passion pour l'aviation m'a conduit à obtenir la licence de pilote professionnel et instructeur.



Mes compétences :

Business intelligence

Création de sites Internet

Communication

Informatique

Web

Ecommerce

Référencement

Site Internet

Ebusiness

Hebergement et Référencement des sites web

Google analytics

Marketing digital

SEO/SEM