Evoluant depuis 12 ans dans le webmarketing et le marketing mobile, je suis aujourd’hui en charge du Business Development chez Mobiletag. (http://www.mobiletag.com ), entreprise leader dans son domaine.



J’ai travaillé 5 années au sein de Faircom Group / Faircom Data (110 personnes, 30 Millions de CA). J’évolue dans un cadre professionnel autour du management au sein d’une entreprise qui souhaite acquérir ou compléter ses compétences en web 2.0, en réseaux sociaux, webmarketing.



Après avoir créé ma première société, j’ai intégré un groupe européen de marketing pour mettre en place un nouvel axe de développement : L’Internet et les nouveaux médias, aujourd’hui, cette activité est en pleine croissance et ma mission d’initier l’action, de former les équipes et de structurer les procédures m’a permis de mettre en action mes acquis théoriques mais aussi pratique propre au monde Internet et d’évoluer sur au sein d’équipes transversales aux cultures et besoins parfois très différents.



En permanence en veille sur les innovations, mon blog professionnel (http://www.mickael-mesere.com ) présente les différents aspects de mon métier et est suivi par de nombreux acteurs du secteur. C’est le meilleur exemple de ma maitrise de la « web communication ».



