François SYLVA

METREUR T.C.E et en Réhabilitation de bâtiment



DOMAINE DE COMPETENCES

 Lecture et analyse d’un dossier de construction et mettre en relation un plan et son CCTP

 Etablir un avant métré et le D.P.G.F (décomposition du prix globale et forfaitaire) d’un projet

 Mettre en œuvre tous les fiches techniques des matériaux, déterminé, le matériel, engin, et les produits utilisés pour le projet.

 Etablir une étude de prix avec la disposition des prix des fournisseurs, les tarifs location, et des tarifs des sous-traitants.

 Contacter les fournisseurs et les acteurs principaux pour une meilleure approche du CCTP

 Participer à la mise en forme du dossier technique avec la direction

 Calculer le lambda pour déterminer le R d’une paroi pour traiter les ponts thermique et l’étanchéité à l’air du bâtiment pour être en règle de la RT2012 pour un dossier de réhabilitation.

 Déterminer les indices permettant d’évaluer les performances acoustiques des produits et des bâtiments pour une meilleure isolation acoustique.

 Evaluation quantité de matériaux et volume d’heure de travail, établir un devis quantitatif estimatif

 Effectuer une situation mensuel de travaux en cumulé.

 Effectuer une demande d’acompte avec une retenue de garantie et une avance forfaitaire.

 Informatique : Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur –

CAO/DAO- Auto-CAD, REVIT, Pack Office, PowerPoint, Internet, Multi-Devis







