Francois TAILHADES

Etant actuellement responsable des équipes administration sécurité des systèmes d’information et réseaux de la Brigade de Sapeurs-pompiers de PARIS.



Fort d'une expérience de 23ans au sein de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de PARIS, dans divers postes.

Diplômé d’un Brevet Supérieur de technicien de l’Armée de Terre Système Informatique Réseau domaine conception développement.



Mon métier en tant que sapeur-pompier puis technicien informatique télécommunication m’a permis d’être à l’écoute et à disposition de la population Parisienne dans de multiples circonstances.



De par ma fonction et mon statut de cadre de l’armée de terre, j’accorde une importance primordiale à la rigueur.



Je souhaite mettre à profit le professionnalisme et les valeurs qui m’ont été inculquées, qui sont l’altruisme, l’efficience et la discrétion.



Mes compétences :

System Administration and Maintenance

Personal Home Page

MySQL

Développement informatique

Microsoft SQL Server

Réseaux informatiques & sécurité