Thomas CHAMPEAU

Étant passionné par le domaine des arts graphiques, je suis actuellement quelques formations en cours du soir dans la programmation web afin d'acquérir des connaissances personnelles et professionnelle en plus de mes acquis dans le domaine du print.



Je suis motivé, dynamique, soucieux de satisfaire les besoins des clients et toujours prêt à rendre service.



Je vous invite à faire un tour sur mon site web - le tout premier d'une longue série - où vous trouverez mes réalisations print, mes dessins et prochainement mes réalisations web.

lien : www.lzg-online.fr



Bonne visite à vous.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Quark Xpress

Microsoft Office

Macromedia Flash