Luidor NONO N

Je suis web journaliste et spécialisée dans la fourniture de contenus internet et mobile. Je suis aussi docteur en sciences de l’information et de la communication. Ainsi, je poursuis des recherches sur la radio, un média de moins en moins étudié par la recherche. Dans le même temps, je mène des recherches également sur les migrations, les parcours migratoires, les chemins de la migration, les profils des migrants et leurs modes, moyens de communication ... Depuis l’obtention de mon grade de Dr. je suis devenue une personne ressource indépendante et j’accompagne les personnes en difficulté dans leur développement personnel.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Moteurs de recherche web

Certificat informatique et internet

Veille internet

Journalisme en ligne

Journalisme