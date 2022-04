François TASSART

ACTUELLEMENT



Association Club DSI GUN



Télécom Lille: Tuteur et Conseiller filière

apprentissage.







Initiative Lille Métropole Nord

: Conseiller (création

d'entreprises, parrainage...)



Association CHTRIBU: membre (promotion du Nord Pas

de Calais)



Association EGEE (Entente des Génération pour l'Emploi et l'Entreprise): Conseiller









COMPETENCES



Management d’une Direction Informatique



Management de transition



Réorganisation d’une DSI



Externalisation – internalisation





Système d’Information et Objectifs d’Entreprise.

Alignement de la DSI sur les stratégies de

l’entreprise.

o Adéquation des coûts du SI à la valeur

ajoutée

o Valeur du service rendu aux Directions «

métiers ».

o Outils de pilotage.

Efficacité des métiers.

o Etudes d’organisation des processus afin

d’améliorer la qualité (relation client), la

productivité (baisse des coûts),

l’efficacité (croissance du CA).

o Mise en place et suivi des projets dans

leurs composantes métier, SI, logistique.

o Conduite du changement : communication, RH,

formation.



Sécurité

o Plan de Reprise d’Activité.



PARCOURS



15 ans d’expérience en tant que DSIO d’une Société financière filiale de la Société Générale, membre de Comité Exécutif.



5 ans d’expérience dans le domaine du Recouvrement amiable et judiciaire



10 ans de management commercial chez IBM

10 ans d’activité technico commerciale chez IBM



REALISATIONS



Réorganisation d’une DSI pour diminution des coûts de fonctionnement (20%) en externalisant certains processus.





Refonte totale d’un SI (projet de 4 ans) suite à la demande d’un nouvel actionnaire avec pour objectif une augmentation de la réactivité, une diminution du « time to market », une augmentation de la productivité des développements, une diminution des coûts de fonctionnement et une évolution vers les standards.



Réorganisation d’un réseau de recouvrement amiable et contentieux.



Amélioration de l’efficacité d’un réseau commercial par une meilleure distribution des process entre les back et front offices.





Evolution d’une structure de SAV administratif vers une plateforme de gestion de la relation client mettant en œuvre de nouvelles technologies et une téléphonie renouvelée (SVI).



Mise en place d’outils d’aide et de suivi de l’activité commerciale.