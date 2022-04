Le bureau d’études en paysage de François Tavernier, Ingénieur Paysagiste, diplômé de l’Agrocampus d’Angers, est installé depuis 1981 au coeur des vignes du Layon dans la petite commune rurale de Faveraye-Machelles situé à équidistance d’Angers, Cholet et Saumur dans le département de Maine et Loire.



Les premières missions qui lui ont été confiées ont été des études pour le compte de ministères:

Fondements de l’identité de la ville de Sèvres et de ses quartiers pour le compte du CAUE 92 et du Ministère du Logement.

Mise au point d’une méthodologie d’études, de concertation et de programmation du développement urbain pour le compte du Ministère du Logement.



Progressivement, paralléllement à la conduite d’études portant sur des territoires et des sujets divers

Le bureau d’études s’est vu confier, seul ou en équipe, des missions de maitrise d’oeuvre sur des sujets et des opérations des plus diverses.



Il intervient actuellement (2015) dans le cadre de l’élaboration de deux PLUI:



Dans la Communauté de Communes de Moine et Sèvre avec N.Dulieu,architecte-urbaniste, Loic de Chateaubriant, Chantal Barbeau Ouest Am, Wilfrid de Vu d’Ici et Philippe Bronsard de Guy Taieb. Communauté ,



Dans la Communauté de Communes de Montrevault avec N.Dulieu,architecte-urbaniste , Loic de Chateaubriant, Chantal Barbeau de Ouest Am .



Sont actuellement en cours d’études



Chauvé : Etude urbaine pour la revitalisation du Centre-­bourg avec Atelier Dulieu, architecte-­ urbaniste

Pouzauges : Atelier Dulieu, architecte-­urbaniste

Saint Macaire en Mauges : Etude urbaine pour la revitalisation du Centre-­bourg avec Atelier architecte-­urbaniste

Trélazé Etude de programmation urbaine avec B.Duquoc

Vihiers etudes préalables à l’aménagement étang du Lys





et en cours de chantier



Andard Urbanisation nouvelle entre Nationale et le bourg avec Thellier,architecte

Angers : Réhabilitation du Quartier Verneau pour la SARA avec M.Legall géométre

Avrillé Création d’une place publique au Bois du Roy

Chalonnes Réhabilitation du camping

Maulèvrier Définition de l’Eco-quartier des Trois Moulins avec A.Mainchain Architecte et B.Jouck Géomètre

Montjean Participation à la definition de la transformation urbaine de l’ilot de la Forge avec L Vie Architecte

Saint Lambert la Potherie Quartier HQE avec SIAM, BIC, Cabinet Chauveau

Saint Sylvain d’Anjou Réhabiltation d’un quartier datant des années 70









Mes compétences :

AutoCAD

Gestion de projet

Travaux publics