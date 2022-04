François TERRADE

Ma vocation : faciliter la transmission des savoirs.

Passionné par l’animation et la conception de formations dans plusieurs domaines (Formation de formateurs / concepteurs / tuteurs, Recrutement, Relation client…), j’aime animer et concevoir des stages qui impliquent les participants et les rendent acteurs de leur formation.

Mon credo : varier les plaisirs ! Varier les méthodes, les outils, les supports, les modalités... pour dynamiser les formations et doper la mémorisation des messages clés !



Mes compétences :

Animation de formations

Recrutement

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Gestion de la formation

Gestion de projet

Gestion de la relation client