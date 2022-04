François TESSIER

Dessinateur Projeteur



Compétences:

- Concevoir des pièces plastiques ou des ensembles mécaniques dans les domaines de l’Automobile, l’Appareillage Électrique et l’Aéronautique.

- Travaux en R&D sur produits innovants à leds pour la société Legrand projet Hublot Precir - Eco delios

- Travaux sur ébénisteries extérieures et intérieures : véhicules et plans Renault Projet clio IV.

- Réaliser des fiches de travail et les attribuer à des collaborateurs.

- Appliquer les normes et les méthodologies CAO en vigueur.

- Réaliser les suivis des moules.

- Participer aux réunions de suivis de projets et réaliser les comptes-rendus.

- Participer à l’établissement des devis.

- Respecter le cahier des charges et les délais mentionnés.

- Lancer des maquettes « produits ».

- Collaborer sur des projets photovoltaïques.

- Réaliser des travaux de saisie et d’archivage sur base de données : MATRIX.

- Créer des sites internets



- Maitrise des Logiciels de bureautique et de présentation: WORLD, EXCEL, POWERPOINT.

- Maitrise des Logiciels CAO-DAO : CATIA V5 et V4.

- Notions solidworks et autocad

- 2014 - Formation création de sites avec JOOMLA



















