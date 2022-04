François THEIMER



Expert international et historien du Jouet



Biographie succinte



Né le 14 avril 1949 à Strasbourg.



Ouvre en 1975 une boutique à Montmartre, spécialisée dans les jouets d’autrefois “POLICHINELLE” , puis créé deux ans plus tard, en 1977, le métier de «restaurateur» de poupées de collection par opposition au «réparateur».



Se spécialise dans la Poupée et le Jouet de collection français.



Organisateur des Congrès Mondiaux de collectionneurs de poupées en 1980 (Hôtel LUTETIA à Paris), 1982 (GRAND HÖTEL HÔTEL INTERCONTINENTAL et HôTEL MEURSSIE à Paris, en 1984 à Monaco et enfin en 1994 à Paris-La Vilette.



Lance de 1980 à 1986 le premier magazine français trimestriel destiné aux collectionneurs de poupées: “POLICHINELLE” qui sera interrompu pour quelques années et repris sous une forme annuelle en 1993 et sous le titre de “Encyclopédia POLICHINELLE” jusqu’en 1999.(Volume 1 à 7)



Organise des expositions en France dont le Festival de la Poupée à Montmartre en 1987, "Les Poupées Royales" en 2006 à l’Hôtel AMBASSADOR.



Expert assermenté près la Cour d’Appel de Paris de 1990 à 2007 dans la spécialité des Objets d’Art et plus particulièrement les Poupées, Jouets et Automates de collection du 17 ème au 20ème siècle, puis Expert indépendant sur le plan international et Historien du Jouet en raison des ouvrages de références rédigés de sa main.



Expert de ventes aux enchères spécialisées POUPEES, JOUETS, JEUX & AUTOMATES de collection depuis 1982 à Paris (Hôtel Hilton puis Hôtel AMBASSADOR) tous les deux mois ainsi qu' en province.



A son palmarès la vente du siècle en 1983 (Vente M.C.de MONNERON).



A créé en 1993 le salon bi-annuel POLICHINELLE le seul salon français destiné aux amateurs et collectionneurs de poupées, (anciennes, contemporaines et d'artistes). Ce Salon s'est modifié en fin 2000 et est aujourd'hui annuel et exclue les poupées d'artistes;



Conférencier international trilingue (conférences aux Etats Unis, Japon, Australie et dans les pays d’Europe).



Professeur à l’Ecole d’Art et de Communication (E.A.C) depuis 1988 oü il enseigne à de jeunes élèves la sociologie du marché de l’art par le truchement de l’Histoire de la Poupée.



Auteur de très nombreux ouvrages de référence sur les poupées et jouets de collection français, incluant l’Encyclopédie des Poupées Françaises écrite en collaboration avec son épouse Danielle. (voir bibliographie)