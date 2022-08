Alexandre BOISGUÉRIN

Directeur de Business Unit – Business Developer



Après avoir vécu une belle aventure dans le conseil en entreprises (3 ans), je souhaite sortir de l'isolement de entrepreneuriat individuel pour rejoindre une organisation et mettre mon expérience et mes compétences au service d'une équipe.



9 années en qualité Directeur du Commercial puis de Directeur du Developpement de la société NAZCA spécialiste de la délégation de Forces de Vente sédentaire pour le secteur de l'IT et des missions de Businness Development.



10 années au sein d'entreprises du secteur des télécommunications : France Télécom FCR, Cegetel Entreprises, Jet Multimedia à des postes d'encadrement commercial et de responsable de centres de profit.



Développement commercial :

• Détermination de Business Plan

• Segmentation et organisation des forces de vente

• Gestion du cycle de ventes et des indicateurs de performance



Marketing Opérationnel

• Définition d’axes de développement (produit / marché)

• Mise en place de partenariats stratégiques

• Pilotage des projets



Mes compétences :

Bases de données

Inside sales

Leads generation

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

Sales

Télémarketing

Telesales

Televente

Base de données

Gestion de la relation client