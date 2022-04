François THIBAULT

______

Profil



Business Development

Technologies de l’information



Directeur Grands Comptes avec de fortes capacités de communication en français/anglais.

Sens du contact et de la relation client.

Ventes de solutions et services B2B à l'international.



Compétences



15 années d’expérience de la relation client



Développement d’affaires en France et à l’international, prospection, qualification, rédaction des offres et négociation (solutions > 100K€ pour les grandes entreprises et organisations internationales)



Gestionnaire d’équipes projets - encadrement, recrutement, gestion de la performance, reporting opérationnel



Mes compétences :

Account manager

Business

Business development

Business unit manager

Commercial

Commercial grands comptes

Développement

Developpement d'affaires

Grands comptes

KAM

Key account manager

Manager