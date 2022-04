François THIEBAUT

Après plus de 20 ans d'une vie professionnelle consacrée en priorité à la maîtrise d'œuvre au sein d'agences d'architecture, je cherche maintenant à m’investir activement en partageant mon expérience des constructions industrielles, tertiaires et publiques, ma connaissance de la conception environnementale et durable, mon sens de l’organisation, de la diplomatie et de la pédagogie, pour poursuivre mon exercice avec une nouvelle équipe de conception ou réorienter ma carrière au sein d'une équipe de conseil à la maîtrise d'ouvrage, de diagnostique ou d'expertise.



Mes compétences :

Diplomatie

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Communication

Rigueur

Travail en équipe

Développement durable

Organisation du travail

Architecture

Bio-Architecture

Architecture bioclimatique