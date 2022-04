François THIEBAUT

Domaines de compétences et périmètres d'actions:



- Analyse des process et besoins client, rédaction de spécifications fonctionnelles



- Conception, mise en œuvre et optimisation de solutions informatiques adaptées



- Réalisation de suivis d’activité, reporting et tableaux de bord



- Propositions organisationnelles et améliorations des performances d’entreprise



Certifications:

Microsoft Dynamics 365 FOR FINANCE AND OPERATION

MB6-896 : Distribution and Trade



Microsoft Dynamics AX 2012

MB6-870 : Trade and logistics

MB6-886 : Process Manufacturing Production and Logistics



Mes compétences :

Dynamics AX

Logistique/Stock

Planification/Production