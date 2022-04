François THIERY

Actuellement Secrétaire Général de la Caisse des Institutions Sociales du BTP,



Mon poste consiste à gérer le fonctionnement et le développement de la CIS BTP (www.cis-btp.com), un organisme d'oeuvres sociales spécifique au BTP dans le NPDC.



-Développement commercial (stratégie commerciale, pilotage des commerciaux, prospection et négociation "Grands comptes"

-Gestion de la relation adhérents et fidèlisation

-Stratégie Marketing (conception mise en oeuvre)

-Stratégie de communication (conception, mise en oeuvre)

- Relations partenaires

- Management de l'équipe

-Reporting et analyse reporting financier / comptable

- + Missions d'un Secrétaire Général, animation réunions, responsable administratif, relations conseil d'administration...





Mes compétences :

Rédaction

Marketing

Publicité

Relations Presse

Communication

Sport

Gestion de projet

Rugby

Relations Publiques