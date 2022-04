François THIRION

3 niveaux d'interventions :

1/ CONSEIL & CONCEPTION D'EVENEMENTS

Vous apporter mon expérience dans la conception et la réalisation de vos projets événementiels: aide à la conception et à la rédaction, réalisation de roughs, de plans techniques, élaboration de budgets, repérage, sélection des meilleurs prestataires, aide à la vente de vos projets...

2/ DIRECTION DE PRODUCTION:

Gestion budgétaire au quotidien, recherche et négation des meilleurs fournisseurs, contrôle des marges, reporting

Coordination des intervenants, veille au respect du planning de prod, rédaction des divers contrats...

3/ REGIE GENERALE:

Donner vie à vos événements dans le respect de l'esprit voulu par le client: Management d'équipe technique et artistique, Mise en oeuvre terrain, respects des règles de sécurités, respect du planning...







Mes compétences :

Cinéma

Communication

Corporate communication

Culture

Evénementiel

scénographie

Evénementiels et salons