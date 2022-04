Francois THOMMELIN

Mes compétences et aspirations: Responsable de grand projet, industrialisation, recherche et développement, innovation ou audit qui conviendraient à merveille à ma culture et mon expérience. Je possède en effet 2 diplômes d'ingénieur en électronique et en mécanique et j'ai exercé des positions diversifiées au sein de grandes entreprises comme responsable industrialisation, directeur de production et de centre de profit, responsable marketing, responsable export, responsable R&D, responsable programme et suivi de projets et responsable innovation. Mon leadership, mon sens des responsabilités, mes expériences variées et réussies me donnent la stature et le poids pour gérer, organiser, comprendre et trouver les solutions à des problèmes variés, tant techniques que commerciaux. Je possède par ailleurs une grande ouverture d'esprit et suis tourné vers les autres (2° mandat de 1° adjoint au maire, membre actif d'association, ...). Très inventif et curieux, j'ai déposé 2 brevets dont le dernier récemment, tous commercialisés ou utilisés.

J'ai travaillé majoritairement en langue anglaise mais j'ai cependant une très grande aisance rédactionnelle en français, fournie par ma passion pour la lecture. Grand bricoleur, je répare absolument tout, tant mécanique qu'électronique, et j'ai fabriqué ma propre voiture (Lotus seven).



Je suis ingénieur conseil senior chez GO CONCEPT







Mes compétences :

Innovation

R&d

Gestion de projet

Audit

industialisation

Audit interne

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

AutoCAD LT