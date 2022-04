Francois THOUMSIN

Après un parcours professionnel riche en expériences, j'ai voulu faire participer les jeunes et les adultes sur mon parcours.

Et le métier de professeur, formateur a été la meilleure solution.



Voilà pourquoi j'ai intègre le corps professoral et cela m'apporte une autre expérience, voir d autres horizons, d autre pensées et surtout une autre façon de pensée d un point de vue consommateur. Je suis la, présent pour leur apporter des solutions et une vision de la vie professionnel.



Mes compétences :

Marketing

Marketing opérationnel

Supply-Chain

Management

Informatique

Distribution