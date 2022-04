François TILLY

Mon travail plastique prend plusieurs dimensions : installations, sculptures, peintures, dessins. Je ne suis pas synonyme d’une esthétique immuable, je manipule plusieurs techniques, je prône la diversité, mais mon approche adore prendre des contrepieds burlesques où l’ironie est bienvenue. J’interviens depuis plusieurs années dans le paysage, dans le cadre d’appels à projets : « duplication » pour Horizons 2012, « le jardin des autruches » pour Lille 3000, « poétique du paysage » pour la Drac Ile-de France et le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse en 2013… Je développe parallèlement des productions de plus petite envergure, et suis actuellement passionné par des thématiques de chamanisme, astrophysique et physique quantique. Vous pouvez trouver des visuels des mon travail sur http://www.francoistilly .com/