François TILLY

Dans le cadre de la DMSI (Direction Marketing Stratégie et Innovation) d’Invivo-NSA, j’assure, le rôle d’animateur technique auprès des commerciaux et de nos clients export. Mes principales missions consistent à:



- Analyser le marché avec les équipes locales afin d’élaborer l’offre produits/services adaptée

- Répondre aux besoins des clients

- Synthétiser et diffuser le savoir-faire technique d’InVivo NSA



Zone : Afrique et Moyen Orient







Mes compétences :

Technico-commercial

Nutrition animale