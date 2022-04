Francois TIMOTHÉE

Je suis actuellement en troisième et dernière année d'école d'ingénieur à Saint Etienne en spécialité Génie des installations nucléaires. Je réalise cette formation en apprentissage chez EDF au sein du service Conduite de la centrale nucléaire du Tricastin. Je désire agrandir mon cercle de contacts professionnels afin de pouvoir obtenir des opportunités professionnelles.



Après l'obtention de mon Baccalauréat Scientifique S-SVT(option physique-chimie), j'ai poursuivi dans le supérieur en obtenant un DUT Mesures Physiques sur le pôle universitaire de Montbéliard (25) puis pour me diriger dans le domaine du nucléaire, je suis venu dans la région de la manche afin d'y trouver les formations les mieux adaptées et les plus valorisantes pour ma future vie professionnelle. J'ai donc entrepris une licence professionnelle maintenance en milieu nucléaire au lycée de Tocqueville (50) par la voie de l'apprentissage avec l'entreprise SOGEDEC (groupe ONET Technologies) sur le site de la Hague (AREVA NC).

Puis j'ai intégré pour un an l'école d'ingénieur de Cherbourg (ESIX) dans le département Génie des Systèmes industriels. Ayant appris l'existence d'une école d'ingénieur en alternance spécialisée dans le nucléaire, j'ai décidé de saisir cette opportunité pour rentrer chez EDF dans le domaine qui me plaisait.



Je possède également d'autres formations et habilitations :

- Attestation de formation aux premiers secours;

- Prévention des Risques niveau 1 Option Réacteur Nucléaire;

- Prévention des Risques niveau 1 Option Aval Cycle du Combustible;

- Qualité, Sûreté, Prestataires - QSP;

- Travaux sous Milieu Ionisant - TMI;

- BAG.



Site de l'ISTP, Mines de Saint Etienne :

http://www.istp-france.com/fr/



Site de l'école d'ingénieur ESIX :

www.unicaen.fr/esix/



Site de la Licence Professionnelle Maintenance en Milieu Nucléaire:

http://www.physique-eea.unicaen.fr/lpmmn.html



Site du groupe ONET Technologies (SOGEDEC):

http://www.onet-technologies.com/fr/



Pour me contacter :

timothee_francois@hotmail.fr



Mes compétences :

Ingénierie

Nucléaire

Radioprotection

Maintenance