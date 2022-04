Francois TOCQUEVILLE

FORMATION :

2005 Formation à l’Assistance A Maîtrise d’Ouvrage – IEF2I

2004 Formation Conduite de Projet – DEMOS

1999 Formation Visual Age for PACBASE – IEF2I

1997 Formation Grands Systèmes (3 mois) – HN

1991 DESS MATERIAUX en Milieu Marin et Extrême

1990 DU de chimie et informatique (Diplôme Universitaire niveau maîtrise).

1988 DUT chimie (option science des matériaux).



COMPÉTENCES TECHNIQUES :

Systèmes : MVS, AIX, WINDOWS NT, CICS

Réseaux : TUXEDO, MQ-SERIES

Langages/logiciels : COBOL, PACBASE C/S, PACBASE BATCH, VISUAL AGE FOR SMALLTALK, ENDEVOR, SQL ADVANTAGE, EXCEL, C, SHELL, EVOLAN REPORT SURFI/PROTIDE/VUC DE SOPRA

Base de données : DB2, SYBASE, DL1, ACCESS, ORACLE

Méthodes : MERISE, MEGA, AGILE



COMPÉTENCES FONCTIONNELLES :

* Banque / Industrie

* Documentation

- > Spécification et rédaction de dossiers de Spécifications Fonctionnelles,

- > Conception et rédaction de dossiers de conception générale et de conception détaillée,

- > Rédaction d’Etude d’Opportunité.



Aptitudes comportementales & Langues

- > Communication, Formation, Diplomatie.

- > Anglais (compréhension orale et technique)



Mes compétences :

Informatique