François TOCQUEVILLE

Une expérience significative en tant que Responsable Logistique confirmé ....

Une consolidation des compétences techniques et règlementaires par le biais d'une formation qualifiante aboutissant à une certification de "RESPONSABLE EN LOGISTIQUE"

Une remise à niveau réussie en Anglais ....

Tels sont les atouts dont je dispose pour relever un nouveau challenge en tant que "MANAGER LOGISTIQUE" auquel j'apporterai l'implication, l'enthousiasme et le dynamisme nécessaires pour accompagner vos équipes et ainsi garantir l'atteinte des objectifs que l'on m'aura fixés.



Mes compétences :

Parfaite connaissance de l'activité GPL

Gérer et accompagner une équipe opérationnelle

Maîtriser le volet Hygiène Sécurité Environnement

Gérer, développer des réseaux de prestataires

Détermination/optimisation des moyens logistiques

encadrement

supply chain

transport

Logistique

Audit

budgets

SAP OFFICE

SAP CRM

SAP

ISO 900X Standard

Relationnel