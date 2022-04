Anne LAURIER

17 ans d'expérience dans le marketing, l'animation de réseaux, le management de forces de vente et la vente aux particuliers et aux professionnels.





Mes principales compétences :



Marketing

• Création de nouvelles offres

• Définition de la stratégie prix

• Communication opérationnelle et réalisation d’outils d’aide à la vente

• Pilotage de projets transverses

• Veille concurrentielle



Animation de réseaux

• Management de la force de vente

• Définition et suivi des plans d’actions

• Négociation des objectifs commerciaux

• Analyse de la performance

• Pilotage du budget commercial



Langues

Anglais bilingue, allemand courant, espagnol intermédiaire.



Mes compétences :

Marketing

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Communication

Photographie

Réseaux sociaux

Animation de réseau

Pilotage de projet